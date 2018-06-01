Клюква: в Кремле отрицают существование "фонда Путина" для организации беспорядков в Украине

Песков утверждает, что РФ не причастна к покушению на Бабченко

На фоне показаний подозреваемого в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко относительно так называемого "фонда Путина" для организации дестабилизации в Украине, в Кремле заявили, что это "не соответствует действительности".

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Никаких таких фондов в России не существует. Любые утверждения о возможной причастности России к этой инсценировке является не чем иным как инсинуацией и не соответствует действительности", - сказал он.

При этом спикер Путина назвал информацию о причастности России к покушению на Бабченко "развесистой клюквой".

Ранее подозреваемый в покушении на Бабченко исполнительный директор украинско-немецкого СП Шмайсер Борис Герман рассказал, что его давний знакомый, гражданин Украины, который сейчас живет в Москве, отвечает в "фонде Путина" за "организацию беспорядков в Украине".

Напомним, вечером 29 мая полиция сообщила об "убийстве" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Согласно легенде, он погиб в результате трех выстрелов в спину.

По словам главы СБУ Василия Грицака, покушение на Бабченко заказали спецслужбы РФ. После получения соответствующей информации, была проведена спецоперация для защиты жизни журналиста.

По ее завершению Бабченко выступил на брифинге, извинившись перед близкими за доставленные переживания.

СБУ уже задержала организатора покушения на журналиста, им оказался гражданин Украины "Г".

Позже стало известно, что речь идет об исполнительном директоре украинско-немецкого СП Шмайсер Борисе Германе.

Согласно данным следствия, он предложил своему знакомому участнику АТО $30 тысяч и передал ему половину суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился.

Исполнителем убийства должен был стать ветеран АТО Алексей Цымбалюк, который сам сообщил об этом в СБУ.

В свою очередь организатора завербовали российские спецслужбы.

При этом он планировал осуществить в Украине еще 30 убийств.

Аркадий Бабченко - российский военный журналист, издатель журнала Искусство войны. Будучи оппозиционно настроенным к властям РФ, в 2017 году он, опасаясь за свою жизнь, покинул Россию и переехал сначала в Чехию, а потом в Украину.

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