Инженеры с масштабным патриотизмом. Маркетолог Андрей Федорив — о совладельцах Новой Почты 29 августа, 08:12 NV Премиум Совладельцы компании Новая почта Вячеслав Климов (слева) и Владимир Поперешнюк стали одними из героев проекта NV Люди, приближающие победу (Фото:Александр Медведев / NV)

Маркетолог Андрей Федорив рассказал о владельцах компании Новая Почта Вячеславе Климове и Владимире Поперешнюке для проекта NV Люди, приближающие победу.

Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк — совладельцы компании Новая почта, которая оперативно отправляет гуманитарные грузы в деоккупированные и пострадавшие от войны города, развивает бизнес за рубежом, предоставляя рабочие места для украинцев и соединяя беженцев с Украиной, а также поддерживает ВСУ. После полномасштабного вторжения РФ в Украину компания открыла свои отделения в Польше, Литве, Чехии, Румынии и Германии, планирует выйти на рынки Эстонии, Латвии, Словакии и Венгрии.

Видео дня

Климов и Поперешнюк стали одними из героев проекта NV Люди, приближающие победу, который вышел в печатном журнале № 3 за август.

В рамках проекта вдохновляющие истории героев, отобранных редакцией с помощью компетентных экспертов, частично написали журналисты NV, частично — известные украинцы и иностранцы, а некоторые из героев рассказали о себе сами. В частности, вот, что о совладельцах Новой почты Вячеславе Климове и Владимире Поперешнюке написал основатель агентства маркетинга и инноваций Fedoriv, партнер и CEO инвестиционного фонда Vesna.Capital Андрей Федорив.

«Прежде всего, по образованию Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк — инженеры. Но инженеры с предпринимательским талантом и системно масштабным патриотизмом. Как сказал один из них, «Новая почта — это королевство здравого смысла».

С самого начала Климов и Поперешнюк проектировали и строили свою компанию как устойчивую систему, которая создавалась как гибкая, быстрая и динамично развивающаяся и клиентоориентированная.

Эта система была закалена многими кризисами: экономическим кризисом 2008 года, революцией, аннексией Крыма, военным вторжением РФ на Донбасс и пандемией коронавируса. Еще во время ковида я наблюдал, как созданная Климовым и Поперешнюком система мгновенно перестраивается, как вносятся правки, которые сразу становятся законом для 10 тыс. отделений Новой почты.

С 2014 года компания системно реализует проект Гуманитарная почта, сотрудничает с благотворительными фондами и волонтерскими организациями и осуществляет для них доставку бесплатно, то есть за свой счет. Сейчас таких фондов уже 1.500.

Вот в таком состоянии компания встретила полномасштабное вторжение РФ. И, как по мне, тогдашние действия владельцев Новой почты абсолютно соответствовали ДНК компании. Они перенесли главный офис в один из регионов Украины и фактически жили там и работали в режиме 24/7.

При этом Климов и Поперешнюк продолжают управлять как стартапом компанией, в которой сейчас работает 42 тыс. сотрудников, более 3.200 из которых мобилизованы, а 70, к сожалению, погибли на фронте. Продолжают строить терминалы и открывать новые отделения.

По своей природе компания смелая. Ведь именно Новая почта одной из первых восстановила свои отделения на деоккупированных территориях и делает доставку туда, куда другие не решаются.

Я был свидетелем, когда военные, которым компания помогает, позвонили владельцам и сообщили, что в одном прифронтовом городке в отделении Новой почты вдруг возникли большие очереди. А все потому, что изменилась линия фронта, пришло подкрепление и населенный пункт моментально стал местным центром. Поэтому едва ли не за пять минут и два телефонных звонка руководство компании приняло решение в течение недели открыть в этом городке еще четыре дополнительных отделения.

Мне кажется, что между Новой почтой и украинцами на самом деле существует взаимная любовь, поскольку компания является неотъемлемой частью современной жизни".

Этот материал опубликован в журнале NV № 3 за август 2023 года. Приобрести этот номер журнала можно здесь.

