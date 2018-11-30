Климкин заявил о разрыве 48 договоров с РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что за последнее время было прекращено действие 48 договоров, заключенных с Россией.
Климкин также сообщил, что в ближайшем будущем будет разорван договор О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ, передает Интерфакс-Украина.
"Мы за последнее время убили 48 двусторонних договоров... Следующая порция будет очень скоро, около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу", - заявил Климкин.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
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