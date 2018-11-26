Климкин: Украина считает захваченных моряков военнопленными

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что военнослужащие ВМС Украины, захваченные российскими пограничниками во время столкновения в Керченском проливе, являются военнопленными.

Об этом он заявил 26 ноября во время выступления в Верховной Раде о введении в Украине военного положения.

"Согласно международному гуманитарному праву моряки, захваченные РФ, являются военнопленными. Мы ведем переговоры с представителями Международного комитета Красного Креста относительно их освобождения", - подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины отметил, что в связи с захватом украинских моряков и кораблей необходимо привлечь Россию к ответственности, усилить антироссийские санкций и укрепить присутствие союзников в Черном море.

В России украинских моряков не считают военнопленными, их называют "нарушителями госграницы".

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях "перешли черту и стали уже агрессивными".

После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

Украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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Из-за действий РФ в Украине провели экстренное заседание СНБО. 26 ноября президент Петр Порошенко подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о введении военного положения в Украине до 14:00 25 января 2019 года.

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Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения: полный текст

Военное положение в Украине: все, что нужно знать