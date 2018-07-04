05 июля 2018, четверг

Климкин призвал мировое сообщество усилить давление на РФ

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Климкин напомнил мировым лидерам о нарушениях прав украинских политзаключенных в РФ
кадр из видео

Климкин напомнил мировым лидерам о нарушениях прав украинских политзаключенных в РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к мировым лидерам с призывом надавить на руководство России в связи с нарушением прав украинских политзаключенных.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - заявил Климкин.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма в связи с возможным нарушением прав содержащихся в России украинцев Павла Гриба и Станислава Клиха.

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