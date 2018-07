Климкин призвал мировое сообщество усилить давление на РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к мировым лидерам с призывом надавить на руководство России в связи с нарушением прав украинских политзаключенных.

"В России 24 часа в сутки - новые приговоры, задержания, пытки, карательная психиатрия в отношении украинских граждан - пленников Кремля. Призываю всех партнеров усилить давление на Кремль, заставить его остановить надругательство над правами человека и освободить политзаключенных!" - заявил Климкин.

Round the clock in Russia new sentences, detentions, tortures, punitive psychiatry for Ukrainian citizens-the Kremlin prisoners. I call on all partners to increase pressure to force #Kremlin to stop human rights violations&release our citizens! #FreeSentsov #FreeBalukh