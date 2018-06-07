Климкин призвал Киевсовет не трамбовать торговлей и развлечениями историческую Почтовую площадь

Почтовая площадь снизу. Над этой платформой - площадка перед речвокзалом, новый фонтан и Макдональдс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на очередное провальное голосование Киевсовета, которая в четверг, 7 июня, не смог набрать достаточное количество голосов для создания музея на месте уникальных раскопок на Почтовой площади.

"Призываю Киевсовет принять достойное решение о Почтовой площади и не трамбовать торговлей и развлечениями более чем полуторатысячную историю Киева", - написал он через несколько часов после голосования.

Призываю Киевсовет принять достойное решение о Почтовой площади и не трамбовать торговлей и развлечениями более чем полуторатысячную историю Киева. Не так давно под Михайловской площади хотели построить паркинг для авто. Тогда историю защитили. Необходимо защитить и сейчас! - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 июня 2018 г.

Столичные депутаты поддержали это решение 56 голосами, им не хватило еще пяти. В то же время 23 депутатов воздержались от голосования о прекращении инвестиционного договора с застройщиком торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на Почтовой площади.

Содействие Киевсовета застройщику вызвало возмущение Нацдружин. Их представители выломали двери и заблокировали выход из Киевсовета, после чего началась драка, некоторые из активистов занял место депутатов в сессионном зале.

Аналогичная ситуация сложилась и во время голосования за это решение 17 апреля.

Компанией-застройщиком на этой территории является ООО Хенсфорд-Украина (ее владельцем является Hansford Impex). При строительстве на территории нашли полноценную улицу времен Киевской Руси XI-XII веков.

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Сейчас раскопки под Почтовой площадью прекращены: Хенсфорд Украины - с октября отказывается финансировать любые работы, хотя по закону должна это делать.

В ноябре прошлого года комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности рекомендовал приостановить строительство на Почтовой площади.