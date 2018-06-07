07 июня 2018, четверг

Климкин призвал Киевсовет не трамбовать торговлей и развлечениями историческую Почтовую площадь

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Почтовая площадь снизу. Над этой платформой - площадка перед речвокзалом, новый фонтан и Макдональдс
Фото: Александр Медведев

Почтовая площадь снизу. Над этой платформой - площадка перед речвокзалом, новый фонтан и Макдональдс

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на очередное провальное голосование Киевсовета, которая в четверг, 7 июня, не смог набрать достаточное количество голосов для создания музея на месте уникальных раскопок на Почтовой площади.

"Призываю Киевсовет принять достойное решение о Почтовой площади и не трамбовать торговлей и развлечениями более чем полуторатысячную историю Киева", - написал он через несколько часов после голосования.

Столичные депутаты поддержали это решение 56 голосами, им не хватило еще пяти. В то же время 23 депутатов воздержались от голосования о прекращении инвестиционного договора с застройщиком торгово-развлекательного центра (ТРЦ) на Почтовой площади.

Содействие Киевсовета застройщику вызвало возмущение Нацдружин. Их представители выломали двери и заблокировали выход из Киевсовета, после чего началась драка, некоторые из активистов занял место депутатов в сессионном зале.

Аналогичная ситуация сложилась и во время голосования за это решение 17 апреля.

Компанией-застройщиком на этой территории является ООО Хенсфорд-Украина (ее владельцем является Hansford Impex). При строительстве на территории нашли полноценную улицу времен Киевской Руси XI-XII веков.

Смотрите также

Сейчас раскопки под Почтовой площадью прекращены: Хенсфорд Украины - с октября отказывается финансировать любые работы, хотя по закону должна это делать.

В ноябре прошлого года комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности рекомендовал приостановить строительство на Почтовой площади.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове