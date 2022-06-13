«Step by step». О легализации оружия можно говорить после учета того, которое у украинцев есть сейчас — глава Нацполиции 13 июня, 15:35 Цей матеріал також доступний українською Игорь Клименко (Фото:Ігор Клименко/Facebook)

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что вопрос права украинцев на владение оружием для собственной защиты следует решать после учета всего того оружия, которое есть у них сейчас.

«Когда начиналась полномасштабная война РФ в Украине, было принято правильное, по моему мнению, решение по вооружению наших граждан. Это позволило остановить врага и быть в относительной безопасности тем, кто был на каком-то расстоянии от линии боевых столкновений», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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Клименко добавил, что украинцы возвращаются на деоккупированные территории.

«С начала боевых действий из незаконного оборота только сотрудники уголовного розыска изъяли более тысячи единиц огнестрельного оружия, более 100 гранатометов и 350 тысяч боеприпасов», — сказал он.

Глава Нацполиции добавил, что «тысячи единиц оружия на руках могут представлять угрозу жизни мирных и законопослушных граждан».

По его словам, все сначала надо вернуть на склады, учесть или взорвать, как это делают взрывотехники, а потом уже возвращаться к вопросу владения оружием.

«То есть, в первую очередь мы должны учесть все оружие, которое есть на сегодняшний день у наших граждан», — считает Клименко.

Глава Нацполиции заявил, полиция в первые дни вторжения выдала около 18 тысяч единиц оружия, также военные учитывали выданное ими, но есть много трофейного оружия.

Также Клименко указал на то, что криминалитет, который «немного притих» в начале войны, будет снова активным, и преступность поднимется до уровня мирного времени.

«Поэтому должно быть step by step: сначала реестр, чтобы понять, сколько оружия есть на руках, у кого оно есть. И уже после этого можем говорить о том, какое оружие, какого калибра и какого класса должно быть на руках у наших граждан — будь то автомат, карабин или пистолет», — сказал он.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что, по его мнению, Украине нужна либерализация и легализация обращения оружия.



25 мая в Дії начался опрос о том, какой вариант владения оружия граждане Украины считают целесообразным. Опрос создан по инициативе МВД и будет продолжаться семь дней.

23 февраля, за день до начала полномасштабного вторжения России, Верховная Рада приняла за основу законопроект о праве на гражданское огнестрельное оружие.

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