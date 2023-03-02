На сторону окупантов перешло менее полупроцента полицейских — МВД 2 марта, 04:40 Украинские полицейские в Киеве (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что на оккупированных территориях на сторону оккупантов перешло менее полупроцента полицейских.

"Структура МВД – это срез в принципе Украины. Очень много коллаборантов среди гражданских… в Запорожской области, в Херсонской области, и небольшая часть туда попадает и правоохранителей, в том числе правоохранителей, представлявших Министерство внутренних дел. Я считаю, что это враги государства, и только рад, что их немного – их меньше процента вообще от системы – даже меньше, чем полпроцента”, – заявил Клименко.

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Глава МВД отметил, что коллаборантов пытались уволить очень быстро.

"Эти люди сами сделали свой выбор… Система МВД, подразделения, входящие в МВД, сделали все для того, чтобы очень быстро, на протяжении нескольких дней эти люди не числились в наших списках, чтобы нас не позорили… Мы очистились и мы стали сильнее" , – заявил глава МВД.

