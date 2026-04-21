«Нельзя по двум патрульным оценивать всю систему». Глава МВД анонсировал новые протоколы для полиции после теракта в Киеве

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что после теракта в Киеве 18 апреля и несоответствующих действий двух патрульных, которые не смогли должным образом отреагировать на стрельбу, в МВД будут работать над психологической устойчивостью полицейских и изменят протоколы для вызовов.

Об этом Клименко рассказал на брифинге для журналистов, комментируя трагедию в Киеве, во время которой были убиты семь человек, сообщает корреспондентка NV.

Как отметил министр, по указанию президента «должны быть пересмотрены протоколы реагирования, программы подготовки». «Мы говорим о тактике действий с использованием вооружения, боеприпасов, которые могут быть на руках у граждан. То есть каждый день, когда приезжает на условную хулиганку, патруль должен быть готов, что в него могут бросить, как минимум, гранату», — привел пример Клименко.

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Он добавил, что те правоохранители, которые работали, например, в Краматорске или Славянске и прошли такую службу — «они этого не боятся».

«Да, это стрессоустойчивость. Полицейский не должен бояться, когда где-то взрывается взрывпакет или свистит пуля. Потому что работник полиции — он на то и работник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей», — подчеркнул министр внутренних дел.

Он напомнил, что большая часть личного состава Нацполиции «уже прошли через ротации в сводных подразделениях».

«По несколько месяцев они там служили. Я вообще имею такую позицию и не раз ее озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Национальной полиции: я бы всех на месяц-два как минимум перебрасывал если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону. Например, Краматорское управление патрульной полиции. Или Павлоград, или Синельниково», — добавил Клименко.

Он также призвал не равнять всех правоохранителей из-за действий двух патрульных, которые не справились с ситуацией во время стрельбы в Голосеевском районе Киева.

«Я хочу одно сказать, что нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент конкретно эти два человека проявили психологическую слабость, — признал Клименко. — То, как они повели себя в этот момент — это большой стыд. Два взрослых человека, которые присягали на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами убежали. Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие к бою. Пытаться остановить стрелка всеми способами — вплоть до немедленной ликвидации».

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Минстр добавил, что за считанные минуты после этой ситуации «прибыли другие экипажи, сразу этого мальчика оттащили, следующий экипаж сразу в машину его забрал». «То есть дальше все действовали профессионально», — подчеркнул он.

Клименко также заявил, что для усиления психологической устойчивости правоохранителей «теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди».

«Мы будем привлекать военнослужащих, которые прошли боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы. В качестве инструкторов. Это касается всех подразделений сначала патрульной службы, потом мы хотим перейти и на райотделы», — резюмировал министр.