«Нельзя по двум патрульным оценивать всю систему». Глава МВД анонсировал новые протоколы для полиции после теракта в Киеве
Игорь Клименко на месте теракта в Киеве 18 апреля 2026 года (Фото: Национальная полиция Украины / Facebook)
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что после теракта в Киеве 18 апреля и несоответствующих действий двух патрульных, которые не смогли должным образом отреагировать на стрельбу, в МВД будут работать над психологической устойчивостью полицейских и изменят протоколы для вызовов.
Об этом Клименко рассказал на брифинге для журналистов, комментируя трагедию в Киеве, во время которой были убиты семь человек, сообщает корреспондентка NV.
Как отметил министр, по указанию президента «должны быть пересмотрены протоколы реагирования, программы подготовки». «Мы говорим о тактике действий с использованием вооружения, боеприпасов, которые могут быть на руках у граждан. То есть каждый день, когда приезжает на условную хулиганку, патруль должен быть готов, что в него могут бросить, как минимум, гранату», — привел пример Клименко.
Он добавил, что те правоохранители, которые работали, например, в Краматорске или Славянске и прошли такую службу — «они этого не боятся».
«Да, это стрессоустойчивость. Полицейский не должен бояться, когда где-то взрывается взрывпакет или свистит пуля. Потому что работник полиции — он на то и работник полиции, чтобы рисковать ради жизни других людей», — подчеркнул министр внутренних дел.
Он напомнил, что большая часть личного состава Нацполиции «уже прошли через ротации в сводных подразделениях».
«По несколько месяцев они там служили. Я вообще имею такую позицию и не раз ее озвучивал, но не знаю, поддержит ли меня руководство Национальной полиции: я бы всех на месяц-два как минимум перебрасывал если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону. Например, Краматорское управление патрульной полиции. Или Павлоград, или Синельниково», — добавил Клименко.
Он также призвал не равнять всех правоохранителей из-за действий двух патрульных, которые не справились с ситуацией во время стрельбы в Голосеевском районе Киева.
«Я хочу одно сказать, что нельзя по двум патрульным оценивать всю систему. На тот момент конкретно эти два человека проявили психологическую слабость, — признал Клименко. — То, как они повели себя в этот момент — это большой стыд. Два взрослых человека, которые присягали на защиту, оставили этого мальчика сидеть на асфальте, а сами убежали. Как минимум они должны были занять позицию, привести оружие к бою. Пытаться остановить стрелка всеми способами — вплоть до немедленной ликвидации».
Минстр добавил, что за считанные минуты после этой ситуации «прибыли другие экипажи, сразу этого мальчика оттащили, следующий экипаж сразу в машину его забрал». «То есть дальше все действовали профессионально», — подчеркнул он.
Клименко также заявил, что для усиления психологической устойчивости правоохранителей «теперь патрульные полицейские будут жить на полигонах по очереди».
«Мы будем привлекать военнослужащих, которые прошли боевые действия в составе 1-го и 2-го армейских корпусов Национальной гвардии, а также из Государственной пограничной службы. В качестве инструкторов. Это касается всех подразделений сначала патрульной службы, потом мы хотим перейти и на райотделы», — резюмировал министр.
18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт. Одновременно со стрельбой горела квартира стрелка.
Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали его. Сообщалось о шести погибших, кроме стрелка, и 14 пострадавших, среди них 11-летний мальчик и его мама (отец был убит). Позже количество погибших возросло до семи: в больнице 20 апреля умер еще один человек.
Правоохранители квалифицировали расстрел гражданских и захват заложников как теракт.
Известно, что стрелка звали Дмитрий Васильченков. По данным СМИ, он имел антиукраинские и антисемитские взгляды.
19 апреля глава Патрульной полиции Евгений Жуков подал рапорт об отставке после того, как в Сети появилось видео побега патрульных во время стрельбы.
20 апреля Игорь Клименко объявил, что Жукова назначили советником главы Нацполиции.