Минирование в Запорожской области превышает другие регионы в десятки раз — МВД

21 июля, 02:54
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Россияне заминировали большие территории в Запорожской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Россияне заминировали большие территории в Запорожской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что уровень минирования в Запорожской области превышает другие регионы в десятки раз.

«Такое заминирование, которое делает враг на территории Запорожской области, и наступление сейчас это показывает, в десятки раз превышает заминирование, например, Черниговской или Сумской областей, где также враг минировал территории», — заявил министр.

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Клименко, в частности, сообщил, что на Киевщине взрывотехники продолжают работу и территория активной жизнедеятельности населения уже практически очищена. В то же время, разминировать необходимо еще тысячи гектаров полей.

«Поэтому мы ждем машины механического разминирования, для работы на полях», — заявил Клименко.

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Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что российские оккупанты хаотично минируют украинскую территорию, что отражается на темпах контрнаступления ВСУ.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Запорожская область Минирование Разминирование Война в Украине Игорь Клименко Война России против Украины

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