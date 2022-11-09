«Мы должны жестко реагировать». Климатическая трансформация осложняется агрессией России против Украины — Дуда 9 ноября, 01:35 Анджей Дуда (Фото:Скриншот / Второй Саммит Первых Леди и Джентльменов / Телеканал 1+1)

Климатическая трансформация сейчас осложнена преступной агрессией России против Украины, что привело к огромным человеческим потерям и причинению вреда окружающей среде.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на Климатической конференции ООН в Египте, сообщает Укринформ.

«Сегодня наша трансформация значительно усложнена, в частности, вследствие преступной агрессии России против Украины, которая привела к огромным человеческим потерям, ущербу инфраструктуре, экономике и окружающей среде, за что российские виновники должны нести ответственность и компенсировать потери», — подчеркнул Дуда.

Видео дня

По его словам, следствием российской агрессии является кризис и огромные затраты, которые могут задержать климатическую трансформацию и достижение поставленных целей. Он добавил, что агрессия Москвы также привела к дополнительным выбросам в атмосферу, превышающим ежегодные выбросы в атмосферу многих развивающихся стран.

«Мы должны на все это жестко реагировать, прежде всего заботясь о людях, наших согражданах и потребителях энергии. Мы должны обеспечить скорейший отпор российской агрессии путем усиления поддержки Украины, давления на Россию и усилий по достижению независимости от ее энергоносителей», — подчеркнул Дуда.

На этой же конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО и партнеры по всему миру должны продолжать оказывать поддержку Украине — война должна закончиться за столом переговоров, но для «приемлемых результатов» Украине нужно укрепить позиции на поле боя.