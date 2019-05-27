Кличко заявил, что поврежденное стекло на пешеходном мосту в Киеве восстановили — видео 27 мая, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Виталия Кличко Основная версия повреждения — вандализм Пресс-служба Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста — защитную стекло-пленку — восстановили.

Об этом он написал в Facebook.

«Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стекло-пленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов», — сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что на следующий день после открытия пешеходно-велосипедного моста на Владимирскую горку в центре Киева поверхность его стеклянного пола покрылась мелкими трещинами.

Мэр города Виталий Кличко назвал основной версией повреждения вандализм.