Удар РФ по автобусному парку: Киев предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов — Кличко

30 сентября, 16:47
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Оккупанты ударили ракетой Искандер по автобусному парку (Фото:Борис Филатов/Facebook)

Оккупанты ударили ракетой Искандер по автобусному парку (Фото:Борис Филатов/Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов взамен тем, что были повреждены российским ударом.

«Киев предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов. Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым», – написал Кличко в Telegram.

По его словам, после обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены около 100 единиц общественного транспорта — городских автобусов.

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"Столица поддерживает днепрян и предоставит помощь, которую может", - написал он.

В четверг, 29 сентября, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что российские оккупанты ударили ракетой Искандер по автобусному парку.

Филатов предупредил, что ряд маршрутов общественного транспорта будут работать с перебоями. Всего в автопарке сгорело более 100 автобусов.

https://www.youtube.com/watch?v=u0iyh1C0CZs&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Виталий Кличко Автобус Город Днепр Война России против Украины

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