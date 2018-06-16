Кличко заявил, что штрафы за незаконную парковку превысят тысячу гривен

За неправильную парковку нужно будет выложить более тысячи

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с сентября 2018 года водители, которые будут парковать свои автомобили в неположенном месте, заплатят штраф, превышающий тысячу гривен.

"Для безответственных водителей могу сказать: оставить свое авто в неположенном месте будет стоить более 1 тыс. грн. Я напомню, в Киеве установлено много камер видеонаблюдения. Более 6 тыс. К концу года их будет больше 10 тыс. И они фиксируют все нарушения. Это очень эффективная система и мы будем использовать все ее возможности", - заявил Кличко.

Пресс-служба КГГА сообщает, что мэр также рассказал о льготах, которые могут ввести для тех, кто будет пользоваться перехватывающими парковками.

"Мы делаем перехватывающие парковки у станций метро. Сегодня разрабатываем систему поощрения для водителей. Человек, который оставит свой автомобиль на такой автостоянке, будет или льготы на проезд в городском транспорте, или вообще пользоваться им бесплатно", - заявил Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что с сентября вступает в силу новый закон о реформировании сферы парковки транспортных средств, который поможет упорядочить трафик на столичных улицах.