Кличко: В этом году столица ожидает более 2,5 млн туристов

"Моя миссия, как мэра столицы, – делать все, чтобы к нам приезжало как можно больше людей" – Кличко

В 2018 году киевские городские власти ожидают увеличение потока туристов до 2,5 млн человек. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"26 мая состоится финал Лиги Чемпионов. Мы ожидаем много туристов. Наша задача – чтобы каждый из них, вернувшись домой, рассказал, какой замечательный город Киев. Туристическая отрасль – одна из доходных статей каждого города. В прошлом году нашу столицу посетило 1,5 миллиона туристов. В этом году мы ожидаем 2,5 миллиона гостей", – заявил Кличко.

Также местные власти готовятся открыть ряд обновленных туристических объектов, которые помогут привлечь больше туристов в Киев. Среди них, Владимирская горка, Аллея художников, Пейзажная аллея. Кроме этого, вскоре откроются лестницы от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки и обустроится территория вокруг Андреевской церкви.

Каждый турист в среднем тратит в Киеве 150 долларов в сутки. И эти средства тоже являются инвестициями в экономику столицы, отметил Кличко.

По словам мэра столицы, многие гости приедут в город осенью, когда в Киеве будет проходить 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета. Это станет для Украины первым боксерским мероприятием подобного масштаба.

"Мы ожидаем визит многих гостей, а также более 600 участников Конгресса из более 100 стран мира – звезд бокса, промоутеров, судей и спортивных функционеров. Это еще одна прекрасная возможность привлечь больше гостей в Киев, презентовать наш город. И моя миссия, как мэра столицы, – делать все, чтобы к нам приезжало как можно больше людей", – заявил Виталий Кличко.

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