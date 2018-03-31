Кличко сообщил, когда в Киеве завершится отопительный сезон

Подачу тепла прекратят, когда в течение трех суток средняя температура будет держаться не ниже + 8 градусов С

В Киеве отопительный сезон завершится, когда в течение трех дней подряд среднесуточная температура будет держаться не ниже 8° С.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала Киев, передает пресс-служба городского главы.

"Мы видим, какая затяжная зима этого года - весь март достаточно холодный, много снега выпало. Как только будет повышение температуры, мы будем однозначно говорить о завершении отопительного сезона. Еще раз хочу напомнить, мы можем прекращать подачу тепла, когда в течение трех суток средняя температура держится не ниже + 8 градусов С", - отметил Кличко.

Что касется ОСМД и домов, которые имеют частные котельные, то они с прекращением теплоснабжения определяются сами - при условии согласия всех жильцов дома.

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