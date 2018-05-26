Кличко с мэром Мадрида записали обращение к главе Ливерпуля из Софийской площади - видео

Мэр Киева Виталий Кличко и его коллега из Мадрида Мануэла Кармена на Софийской площади записали видеообращение к главе Ливерпуля Джо Андерсону.

Соответствующий ролик глава Киева опубликовал в своем Twitter.

Кличко отметил, что "было бы действительно здорово видеть Андерсона здесь, в Киеве". Он добавил, что желает успеха его команде, но о возможных результатах матча в обращении речь не шла.

"Посмотрим, кто будет самым сильным игроком. Привет Ливерпулю!", - сказал мэр Киева.

Мануэла Кармена также выразила сожаление по поводу отсутствия Андерсона на финале Лиги чемпионов и передала ему свое приветствие.

Наша с мэром Мадрида @ManuelaCarmena обращение к мэру Ливерпуля @mayor_anderson. Нам его сегодня не хватает в Киеве. pic.twitter.com/G0VCgWyzBu - Виталий Кличко (@Vitaliy_Klychko) 26 мая 2018 г.

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