26 мая 2018, суббота

Кличко с мэром Мадрида записали обращение к главе Ливерпуля из Софийской площади - видео

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Виталий Кличко и Мануэла Кармена
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Виталий Кличко и Мануэла Кармена

Мэр Киева Виталий Кличко и его коллега из Мадрида Мануэла Кармена на Софийской площади записали видеообращение к главе Ливерпуля Джо Андерсону.

Соответствующий ролик глава Киева опубликовал в своем Twitter.

Кличко отметил, что "было бы действительно здорово видеть Андерсона здесь, в Киеве". Он добавил, что желает успеха его команде, но о возможных результатах матча в обращении речь не шла.

"Посмотрим, кто будет самым сильным игроком. Привет Ливерпулю!", - сказал мэр Киева.

Мануэла Кармена также выразила сожаление по поводу отсутствия Андерсона на финале Лиги чемпионов и передала ему свое приветствие.

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