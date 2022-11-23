Россияне выпустили по Киеву 31 ракету, из них сбили 21 — Кличко 23 ноября, 17:05 Последствия обстрела Киева, 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В среду, 23 ноября, Россия выпустила по Киеву 31 ракету, из них 21 — была сбита.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала Київ.

Он уточнил, что в результате вражеского обстрела столицы пострадали 11 человек, из них 10 — госпитализированы, в том числе один ребенок. Погибли три человека, в том числе 17-летняя девочка.

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Кличко также заявил, что было несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры Киева. На данный момент часть города находится без электричества, также нет водоснабжения.

Работники Киевводоканала и Киевэнерго работают над тем, чтобы восстановить подачу воды и вернуть свет.

Он также надеется, что свет и вода будут в Киеве к концу дня, 23 ноября.

В среду, 23 ноября, Россия осуществила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате обстрела столицы погибли три человека, в том числе 17-летняя девочка. Ранения получили 11 человек.

