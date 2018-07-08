Кличко рассказал, сколько парков реконструировали в Киеве за четыре года

За четыре года в Киеве реконструировали и отремонтировали 300 парков и скверов.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала Киев, передает пресс-служба главы города.

"За четыре года мы сделали колоссальный объем работы - отремонтировали и реконструировали 300 парков и скверов. Статус парка или сквера в столице предоставили 120 зеленым зонам", - отметил Кличко.

Он напомнил, что, в частности, капитальный ремонт провели на первой очереди парка Наталка, сейчас там ведутся работы по обустройству второй очереди. Также обновили парки Отрадный, Владимирская горка, первую очередь парке Победа, а на днях открыли отремонтированный сквер у кинотеатра Жовтень на Подоле.

Мэр добавил, что столичная власть работает над тем, чтобы в каждом районе была своя зона отдыха.

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