Кличко рассказал о состоянии пострадавших во время ночной атаки на Киев 28 мая, 22:11 Последствия российской атаки по Киеву в ночь на 28 мая (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Оба пострадавших в результате ночной атаки РФ Шахедами по Киеву были госпитализированы. Речь идет о 35-летней женщине и спасателе, которого придавило бетонной плитой.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



«Двое госпитализированных — 35-летняя женщина, она в реанимации. И один спасатель, придавленный бетонной плитой во время спасательной операции на одном из объектов. Надеюсь, врачи быстро поставят его на ноги, и он вернется к выполнению своих обязанностей», — сказал Кличко в эфире телемарафона.

Видео дня

Ранее сообщалось, что в результате ночной атаки РФ по Киеву погиб 41-летний мужчина и еще два человека были ранены. Также были повреждены жилые и нежилые здания в столице и несколько автомобилей.

В ночь на воскресенье, 28 мая, РФ осуществила одну из самых массированных атак на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе Шахед. Очередную ночную атаку враг направил главным образом на Киев и Киевскую область. Воздушная тревога в столице продолжалась более пяти часов.

Воздушные силы ВСУ уничтожили 52 из 54 Шахедов, которые запустили россияне по Украине. Из них более 40 над Киевом. Для отражения атаки на столицу применяли и авиацию.