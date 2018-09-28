Кличко рассказал о планах отремонтировать "уставший" Хрещатик

В 2019 году в Киеве отремонтируют Крещатик

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в 2019 году столичные власти планируют провести ремонт улицы Крещатик.

В эфире Украинского радио Кличко отметил, что сейчас Крещатик находится в "уставшем состоянии", сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, Крещатик до сих пор не обновляли, поскольку ремонтировали основные магистрали города.

"Посмотрите на улицу Леонтовича. Это стандарт, к которому мы будем подтягивать все улицы. Когда мусорные баки убраны под землю, уложен новый асфальт, установлено современное освещение, красивые газоны высажены. Улица выглядит совершенно иначе", - сказал мэр.

Кличко напомнил, что за предыдущие два года в Киеве капитально отремонтировали более 500 км дорог и проездов. В этом году планируют обновить 300 км.

Ранее сообщалось, что в Киеве проведут капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры от транспортной развязки Северный мост до улицы Елены Телиги. Ремонт проспекта рассчитан на 15 месяцев.