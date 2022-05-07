Кличко: После 8—9 мая можно будет понемногу возвращаться в Киев 7 мая, 15:48 Цей матеріал також доступний українською Кличко подчеркнул, что угроза обстрелов и провокаций в Киеве остается высокой (Фото:kyiv.klichko.org)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после 8—9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться в столицу.

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Об этом Кличко сказал в интервью НВ.

«Я рекомендую киевлянам пока не торопиться возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица. Большое количество минирований в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть этих территорий остается опасной. Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8—9 [мая] можно будет понемногу возвращаться в столицу», — сказал городской голова.

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Он напомнил, что 8—9 мая комендантский час в Киеве будет длиться с 22:00 до 05:00.

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