В случае блэкаута в Киеве будут работать отдельные ТРЦ, рынки и супермаркеты — список 3 декабря, 05:34 Магазин обуви в Киеве во время отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае полного блэкаута в Киеве продолжат работу ряд супермаркетов, ТРЦ и рынков.

«Враг коварен. И он в дальнейшем будет совершать геноцид украинцев, пытаясь уничтожить ключевые объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения украинских городов и поселков. Столичная власть и бизнес готовятся к разным вариантам развития событий, в частности, и к худшему сценарию», — заявил Кличко.

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Мэр столицы опубликовал полный список с адресами, посоветовав киевлянам сохранить его на случай отсутствия связи и интернета. График работы может быть сокращен.

Сеть магазинов, которые будут работать, можно скачать ЗДЕСЬ, ТРЦ — ЗДЕСЬ, список рынков — ЗДЕСЬ.