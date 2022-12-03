В случае блэкаута в Киеве будут работать отдельные ТРЦ, рынки и супермаркеты — список

3 декабря, 05:34
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Магазин обуви в Киеве во время отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Магазин обуви в Киеве во время отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае полного блэкаута в Киеве продолжат работу ряд супермаркетов, ТРЦ и рынков.

«Враг коварен. И он в дальнейшем будет совершать геноцид украинцев, пытаясь уничтожить ключевые объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения украинских городов и поселков. Столичная власть и бизнес готовятся к разным вариантам развития событий, в частности, и к худшему сценарию», — заявил Кличко.

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Мэр столицы опубликовал полный список с адресами, посоветовав киевлянам сохранить его на случай отсутствия связи и интернета. График работы может быть сокращен.

Сеть магазинов, которые будут работать, можно скачать ЗДЕСЬ, ТРЦ — ЗДЕСЬ, список рынков — ЗДЕСЬ.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Виталий Кличко ТРЦ Рынок Блэкаут Война в Украине Сеть супермаркетов Супермаркеты Война России против Украины

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