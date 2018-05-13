Кличко рассказал, как могут использовать Гостиный двор после его возвращения в собственность общины

Одним из предложений является создание в его помещении музея города Киева

В Киеве власть ожидает передачи в собственность общины столицы Гостиного двора, который суд вернул в государственную собственность.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба городской администрации.

"Борьба за эту историческое здание продолжалась 7 лет. Апелляционный суд в начале марта принял справедливое решение. И мы продолжаем настаивать на передаче Гостиного двора в коммунальную собственность", - сказал городской голова.

Относительно будущего использования Гостиного двора, одним из предложений является создание в его помещении музея города Киева.

Напомним, что в феврале 2018 Гостиный двор вернули в коммунальную собственность.