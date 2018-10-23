В КГГА раскрыли сроки строительства линии метро на Троещину

Проектная документация должна быть утверждена до 2020 года

Согласно новым срокам строительства линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина в Киеве, работы запланированы на период с 2018 по 2026 год.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение №1882 от 19 октября, подписанное столичным главой Виталием Кличко.

Таким образом, он внес изменения в распоряжение Киевской городской госадминистрации от 20 июля 2004 года о возобновлении строительства метро на Троещине.

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"Осуществить в 2018-2025 годах строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо", - говорится в документе.

Разработка проектной документации, согласно распоряжению, должна быть утверждена уже до 2020 года.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что Подольско-Выгуровская линия метрополитена в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина обойдется бюджету Киева в $2 млрд.