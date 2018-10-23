23 октября 2018, вторник

В КГГА раскрыли сроки строительства линии метро на Троещину

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Проектная документация должна быть утверждена до 2020 года
Фото: zn.ua

Проектная документация должна быть утверждена до 2020 года

Согласно новым срокам строительства линии метрополитена до жилого массива Выгуровщина-Троещина в Киеве, работы запланированы на период с 2018 по 2026 год.

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение №1882 от 19 октября, подписанное столичным главой Виталием Кличко.

Таким образом, он внес изменения в распоряжение Киевской городской госадминистрации от 20 июля 2004 года о возобновлении строительства метро на Троещине.

"Осуществить в 2018-2025 годах строительство Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина с двумя электродепо", - говорится в документе.

Разработка проектной документации, согласно распоряжению, должна быть утверждена уже до 2020 года.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что Подольско-Выгуровская линия метрополитена в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина обойдется бюджету Киева в $2 млрд.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове