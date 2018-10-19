19 октября 2018, пятница

Кличко поручил проверить безопасность детских садов и школ. Как детей охраняют в учебных заведениях

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Как правило, охрана учебных заведений - это только тревожная кнопка
trolleway / flickr

Как правило, охрана учебных заведений - это только тревожная кнопка

Проверить систему видеонаблюдения в столичных учебных заведениях призвал мэр Киева Виталий Кличко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Поручил проверить

С таким поручением он обратился к городским службам. Он добавил, что после массового убийства в Керченском политехническом колледже такая проверка актуальна как никогда.

"В Киеве все детские сады и школы оборудованы системами видеонаблюдения", - сказал Кличко.

Кличко также рассказал, что общался с руководителем киевской полиции о предупредительных мероприятиях.

Платят родители

В свою очередь президент ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта объяснил, что местные советы не всегда знают, как оборудованы учебные заведения.

Ситуация в Керчи может спровоцировать неадекватные действия государства в желании оградить детей

Он рассказал, что обычно охрана заведений - это только тревожная кнопка. Эти вопросы, как правило, решают родители и платят деньги из своего кармана. Шабовта не исключает возможности, что после трагедии в Керчи школам начнут навязывать государственную охрану. Но спасет ли это детей в подобных случаях - неизвестно.

"Родители подходят к этой проблеме по-любительски. Это не задача госадминистрации, а должно быть предусмотрено законом об образовании, МВД", - отметил Шабовта.

Соглава общественной организации Родители SOS Елена Бондаренко согласилась, что вопросами охраны и исправности видеонаблюдения в учебных заведениях занимаются преимущественно родители. Она добавила, что ситуация в Керчи может спровоцировать неадекватные действия государства в желании обезопасить детей.

Бондаренко добавила, что в учебных заведениях должны также заниматься общей атмосферой в коллективе. Кроме того, профессиональные психологи должны работать, а не просто находиться в штате.

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