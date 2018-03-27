Кличко поручил обследовать все ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности

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Виталий Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать все столичные ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности.

По словам заместителя мэра Петра Пантелеева, такое решение принято в связи с трагедией в российском городе Кемерово.

"Мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других заведений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", -  цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

Пантелеев отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города. С просьбой безотлагательно организовать общие проверки городская власть обратилась к Государственной службе Украины из чрезвычайных ситуаций.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.

В Следственном комитете РФ заявили, что наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание.

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