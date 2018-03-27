Кличко поручил обследовать все ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности

Мэр Киева Виталий Кличко поручил обследовать все столичные ТРЦ на соответствие нормам пожарной безопасности.

По словам заместителя мэра Петра Пантелеева, такое решение принято в связи с трагедией в российском городе Кемерово.

"Мэр Киева поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей. Обращаю внимание владельцев торгово-развлекательных заведений, других заведений массового пребывания людей на необходимость упорядочить и обеспечить надежную работу систем противопожарной безопасности", - цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

Пантелеев отметил, что поручение касается всех сфер жизнедеятельности города. С просьбой безотлагательно организовать общие проверки городская власть обратилась к Государственной службе Украины из чрезвычайных ситуаций.

Напомним, пожар в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался днем 25 марта. В результате погибли 64 человека.

В Следственном комитете РФ заявили, что наиболее вероятной причиной пожара является короткое замыкание.

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