Кличко пообещал вскоре объявить новую цену на проезд в общественном транспорте

Кличко заявил, что повышение цены на проезд позволит обновлять парк общественного транспорта

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что вскоре будет известно, насколько вырастет цена проезда в общественном транспорте столицы Украины.

Пресс-служба политика отметила, что повышение необходимо, чтобы обновлять транспорт и чтобы "транспортная инфраструктура столицы продолжала функционировать без сбоев".

"Мы сейчас завершаем процесс расчетов. И на сколько нужно повышать стоимость проезда, подсчитают специалисты-экономисты", - заявил Кличко.

Мэр также сообщил, что после повышения сохранится бесплатный проезд для льготников.

"Сохранится бесплатный проезд для пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных семей. Социально уязвимые группы будут однозначно защищены", - заявил Кличко.

Ранее сообщалось, что Киевская городская госадминистрация (КГГА) решила модернизировать и объединить автоматизированные системы учета оплаты проезда в городском транспорте в единую общегородскую систему.