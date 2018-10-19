19 октября 2018, пятница

Кличко показал, как будет выглядеть пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов

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В Киеве появится новый туристический маршрут
Скриншот с видео

В Киеве появится новый туристический маршрут

Новый пешеходно-велосипедный мост в Киеве, который соединит парк Владимирская горка и Арку дружбы народов, планируют возвести и открыть к концу весны 2019 года.

Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко в эфире телеканала 1+1.

Кличко также презентовал видеоролик о том, как будет выглядеть новый туристический маршрут.

По словам городского головы, длина моста составит 210 метров, ширина от шести до 14 метров в разных зонах.

На мосту обустроят обзорную площадку с видом на панораму Киева.

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