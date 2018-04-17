Кличко отстранил директора департамента благоустройства после избиения нардепа в ходе митинга против застройки

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Левченко избили во время акции протеста против строительства
Фото: Кутняк Святослав/Facebook

Левченко избили во время акции протеста против строительства

Мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение отстранить на время расследования относительно инцидента с избиением людей на улице Половецкой директора департамента городского благоустройства Андрея Фищука.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Прохор Антоненко.

"После многонедельной блокировки Киевсовета Свободой, Кличко был наконец вынужден отреагировать, и сообщил, что дал распоряжение отстранить на время расследования директора департамента городского благоустройства Андрея Фищука", - написал в Facebook свободовец.

Речь идет о столкновениях 9 марта. Тогда депутат Киевсовета ВО Свобода Святослав Кутняк заявил, что группа неизвестных жестоко избила народного депутата от партии ВО Свобода Юрия Левченко.

По его словам, инцидент произошел во время протеста местных жителей против незаконного строительства. О других пострадавших, кроме Левченко, не сообщалось.

Впоследствии в полиции заявили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.

В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове