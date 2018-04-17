Кличко отстранил директора департамента благоустройства после избиения нардепа в ходе митинга против застройки

Левченко избили во время акции протеста против строительства

Мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение отстранить на время расследования относительно инцидента с избиением людей на улице Половецкой директора департамента городского благоустройства Андрея Фищука.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Прохор Антоненко.

"После многонедельной блокировки Киевсовета Свободой, Кличко был наконец вынужден отреагировать, и сообщил, что дал распоряжение отстранить на время расследования директора департамента городского благоустройства Андрея Фищука", - написал в Facebook свободовец.

Речь идет о столкновениях 9 марта. Тогда депутат Киевсовета ВО Свобода Святослав Кутняк заявил, что группа неизвестных жестоко избила народного депутата от партии ВО Свобода Юрия Левченко.

По его словам, инцидент произошел во время протеста местных жителей против незаконного строительства. О других пострадавших, кроме Левченко, не сообщалось.

Впоследствии в полиции заявили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью.

В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия.