Кличко отреагировал на нападение на депутата Гусовского в помещении Киевсовета

На Гусовского напали люди в зеленой униформе

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о переносе заседания Киевсовета из-за нападения на депутата Сергея Гусовского.

"У нас сегодня произошла недопустимая ситуация. Перед началом заседания избили депутата Киевсовета Сергея Гусовского. Его облили зеленкой, сбили с ног и вытащили на улицу. Сейчас депутат в больнице", - сказал городской голова.

Он добавил, что неизвестные также устроили беспорядки на первом этаже здания КГГА.

Заседание Киевсовета перенесли на середину дня.

Ранее сообщалось, что главу группы Киевская команда Сергея Гусовского облили зеленкой и ударили по голове.

Это произошло перед голосованием за эко-парк Осокорки и прекращение инвестдоговора с компанией, которая хочет построить ТРЦ на Почтовой площади. Отметим, что депутат поддерживает данные инициативы.

Позже видео нападения появилось на странице Нацкорпуса в Facebook.