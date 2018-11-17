Кличко объяснил, почему в Киеве случаются аварии на теплосетях

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные теплосети изношены на 80%.

Об этом сообщает пресс-служба градоначальника.

"Столичные теплосети изношены на 80%. Поэтому каждый год с началом отопительного сезона возникает много разрывов труб ", - сказал Кличко.

По словам мэра, за последние полгода в Киеве заменили примерно 30 км коммуникаций на наиболее аварийных участках тепловых сетей.

"Но не будем забывать, что это капля в море, потому что большинство коммуникаций были проложены еще 20-40 лет назад", - отметил он.

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Кличко добавил, что задача состоит в том, чтобы заменить максимальное количество труб в следующие несколько лет.