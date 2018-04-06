Кличко о возможности "мусорного коллапса" в Киеве: Эта пороховая бочка может взорваться в любой момент

Виталий Кличко: Если выехать из Киева, можно увидеть огромное количество импровизированных свалок

Глобально проблема с переработкой и утилизацией мусора в Киева не решена, заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире Радио НВ.

Так он ответил на вопрос о том, возможен ли в Киеве "мусорный коллапс", наподобие того, что случился во Львове в 2016 году.

"Проблема никуда не делась. Проблема переработки и утилизации мусора болезненна для всех городов Украины, для Киева, в том числе. Могу сказать, не преувеличивая: это страшный сон местной власти, это та пороховая бочка, которая может взорваться в любой момент", - сказал Кличко.

Он отметил несколько составляющих "мусорной проблемы" в Киеве. Первая - это нелегальные свалки.

"Если выехать из Киева, можно увидеть огромное количество импровизированных свалок: грузовик просто остановился у обочины и свалил мусор", - сказал Кличко.

Вторая проблема - пятый мусорный полигон в Киеве, который был открыт в 1986 году, на сегодняшний день переполнен.

"Там накопился миллион кубических метров фильтрата, который является ядовитой жидкостью, которая в случае чрезвычайной ситуации может уйти в почву и стать экологической катастрофой … Я веду работу с немцами, чтобы устранить эту проблему", - рассказал мэр Киева.

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Третья проблема - мусоросжигательный завод Энергия, который находится на Харьковском массиве, требует вложений и реконструкции, чтобы соответствовать современным экологическим требованиям.

"Мы вложили деньги в реконструкцию мусоросжигательного завода Энергия, которая начнется в этом году", - подчеркнул Кличко.

Столичный градоначальник уверен, что к решению "мусорного вопроса" нужно подходить комплексно, его нельзя решить постройкой нового мусороперерабатывающего завода.

"Проблему не решить одним новым заводом, стоимость строительства которого может составлять от 200 до 600 миллионов долларов", - сказал Кличко.

Кличко заявил, что подготовлен закон о мусоропереработке, который предусматривает введение "достаточно серьезных штрафов".

"Очень надеюсь, что в ближайшее время будет принят закон об утилизации и мусоропереработке", - сказал мэр.