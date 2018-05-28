28 мая 2018, понедельник

Кличко о финале ЛЧ: Киев доказал, что может проводить мероприятия мирового уровня

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Кличко встретился с президентом УЕФА Александром Чеферином
Фото: klichko.org

Кличко встретился с президентом УЕФА Александром Чеферином

Киев, успешно проведя финал Лиги чемпионов, доказал, что может организовывать мероприятия мирового уровня. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко, комментируя то, как город справился с проведением действа.

"Сегодня я могу сказать, что все прошло очень хорошо. Да, мы волновались, ведь события подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не проходили. Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились", - подчеркнул Кличко. 

Также мэр встретился с президентом УЕФА Александром Чеферином и обсудил с ним итоги проведения финала Лиги чемпионов. Чеферин отметил высокий уровень организации всех мероприятий.

Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов.

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