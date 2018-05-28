Кличко о финале ЛЧ: Киев доказал, что может проводить мероприятия мирового уровня

Киев, успешно проведя финал Лиги чемпионов, доказал, что может организовывать мероприятия мирового уровня. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко, комментируя то, как город справился с проведением действа.

"Сегодня я могу сказать, что все прошло очень хорошо. Да, мы волновались, ведь события подобного уровня в Киеве, в Украине до этого не проходили. Но мы приложили все усилия, тщательно готовились, и мы справились", - подчеркнул Кличко.

Также мэр встретился с президентом УЕФА Александром Чеферином и обсудил с ним итоги проведения финала Лиги чемпионов. Чеферин отметил высокий уровень организации всех мероприятий.

Напомним, что 26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов.

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