Кличко о "доме-монстре" на Подоле: суды почти закончились, скоро будем демонтировать

Кличко заявил, что суды по "монстру на Подоле" почти закончились

"Дом-монстр" на Подоле скоро должны демонтировать. Об этом заявил в эфире Радио НВ мэр Киева Виталий Кличко

"Многие здания мы сразу сносим, зная, что они не имеют документов, а идет строительство самовольное. Просто приезжаем и срезаем сваи. И в ближайшее время, я думаю, что здание на Подоле, которое "монстр на Подоле", которое суды уже практически все инстанции пройдены, мы будем идти точно также - демонтажем, это будет показателем для других, кто нарушает все законы", - сказал мэр.

Напомним, в сентябре 2017 года Виталий Кличко заявил, что этажность "монстра на Подоле" уменьшится вдвое.

Напомним, в 2009 году по заключению Укргосэкспертизы Департамент градостроительства и архитектуры согласовал проектную документацию для строительства 8-этажного объекта на Нижнем Валу, 27-29. Повторная экспертиза проекта прошла в 2011 году. Тогда были изменены проектные решения. Из-за пробелов в законодательстве, заказчик Патели Лизинг изменил проект до 13-ти этажей.

В феврале 2015 года Хозяйственный суд Киева запретил вводить в эксплуатацию жилищно-офисный комплекс на улице Нижний Вал, 27-29.

В августе 2015 года столичные жители взялись собирать подписи против жилого дома.

В июле 2017 года Апелляционный суд не разрешил застройщику ООО Патели Лизинг узаконить права собственности на отдельные квартиры в столичном доме на улице Нижний Вал, 27-29.