31 мая 2018, четверг

Кличко назвал три плюса для Киева от проведения финала Лиги чемпионов

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В день финала ЛЧ гости города оставили в гостиницах и ресторанах около 50000000 гривен

В день финала ЛЧ гости города оставили в гостиницах и ресторанах около 50000000 гривен

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что главными плюсами для украинской столицы от проведения финала Лиги чемпионов стали туристическая привлекательность, дополнительные деньги в город и промо-реклама для города.

В эфире телеканала 1+1 Кличко отметил, что президент УЕФА Александр Чеферин дал высокую оценку Киеву в проведении финала Лиги чемпионов.

По словам столичного мэра, только в день проведения финала гости города оставили в кафе, ресторанах и гостиницах около 50 миллионов гривен.

"Праздник проходил несколько дней, поэтому денег в столице оставили гораздо больше. Но мы не можем просчитать те деньги - большой толчок дал нам финал Лиги чемпионов, во всем мире полмиллиарда людей смотрели его", - добавил он.

Кличко также сообщил, что в сентябре Киев примет конгресс WBC (Всемирного боксерского совета), который посетят мировые звезды бокса, в частности, Майк Тайсон и Эвандер Холифилд.

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