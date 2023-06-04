Кличко и Камышин отчитались о проверке укрытий в Голосеевском районе 4 июня, 23:33 Кличко и Камышин проверяют укрытия в Киеве (Фото:Скриншот из видео Виталий Кличко / Telegram)

Мэр Киева Виталий Кличко и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в воскресенье, 4 июня, проверили укрытие в Голосеевском районе.

Как сообщил Кличко, проблемы с укрытиями в этом районе есть.

«Часть подвалов в частных руках или в аренде. Часть — не обустроены, где-то в учебных заведениях обустроены, но ночью закрыты», — написал мэр Киева.

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Кличко также пожаловался, что в составе группы по проверке укрытий нет представителей Киевской городской военной администрации.

«Подчеркну еще раз, ответственные за обустройство и работу укрытий их балансодержатели и главы районов. Средства на все РГА были выделены. И глав районов я говорил, кто назначает. Не хочется верить в саботаж и политические мотивы. Особенно, в военное время…», — написал Кличко.

В Киеве накануне проверили 1078 укрытий. Половина из них не готовы к использованию или комиссия не смогла их открыть.

