Кличко анонсировал введение единого электронного билета на проезд в Киеве

В течение месяца в Киеве презентуют единый электронный билет на проезд в общественном транспорте.
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
"В течение месяца мы представляем электронный билет - единый билет для всех видов коммунального общественного транспорта города", - сказал он.
Кличкой добавил, что валидаторы для считывания билетов заканчивают устанавливать. Есть некоторые технические моменты, однако они будут решены в течение месяца.
Напомним, единый электронный билет для всех видов наземного транспорта Киева планировали ввести к середине 2018 года.
В декабре 2017 года в городском транспорте Киева начали устанавливать оборудование для автоматизированной оплаты проезда.
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