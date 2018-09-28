28 сентября 2018, пятница

Кличко анонсировал введение единого электронного билета на проезд в Киеве

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Валидаторы для считывания электронного билета заканчивают устанавливать в общественном транспорте Киева
Фото: Киевпастранс

Валидаторы для считывания электронного билета заканчивают устанавливать в общественном транспорте Киева

В течение месяца в Киеве презентуют единый электронный билет на проезд в общественном транспорте.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"В течение месяца мы представляем электронный билет - единый билет для всех видов коммунального общественного транспорта города", - сказал он.

Кличкой добавил, что валидаторы для считывания билетов заканчивают устанавливать. Есть некоторые технические моменты, однако они будут решены в течение месяца.

Напомним, единый электронный билет для всех видов наземного транспорта Киева планировали ввести к середине 2018 года.

В декабре 2017 года в городском транспорте Киева начали устанавливать оборудование для автоматизированной оплаты проезда.

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