«Повар снова промазал». Несмотря на заявления Пригожина, ВСУ все контролируют в Соледаре, Клещиевке и Бахмуте — интервью с бойцом на передовой 19 января, 18:34 Эксклюзив NV Украинские военнослужащие ведут огонь по российским позициям возле города Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Группа Вагнера якобы смогли установить контроль над Клещиевкой, что близ Бахмута.

Но это заявление руководителя наемников Евгения Пригожина оказалось таким же преждевременным, как и о Соледаре, говорит боец ВСУ Петр Волощенко с позывным Стоун. Он уверяет: ВСУ продолжают все контролировать и в Клещиевке, и в Соледаре и Бахмуте.

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В интервью Radio NV защитник рассказал, что действительно происходит на бахмутском направлении и какую тактику использует враг.

— Вы находитесь в Бахмуте. Что там за ситуация на текущий момент, ведь Пригожин, главарь российских наемников Вагнера, сегодня «отчитался», что его бойцы взяли населенный пункт, который севернее Бахмута — село Клещиевка. Соответствует ли это действительности?

— На эту минуту это не соответствует действительности. Да, в Клещиевке сейчас очень напряженная ситуация, я это подтверждаю. Они начали эти атаки еще ночью. Они любят ночью лезть. Но наши бойцы и силы обороны сейчас сконцентрированы на этом направлении.

Там не только Клещиевка, еще Красная гора — в эти два пункта, можно сказать, они лезут.

Но больше всего они атакуют именно Клещиевку, потому что она им позволит немного взять в так называемое оперативное окружение сам Бахмут и перекрыть огневым поражением трассу.

Но им ничего пока не удалось. Силы обороны отбросили их на те позиции, которые они занимали на утро 19 января. Поэтому Пригожин, так называемый повар, снова мимо. Ничего, я вам честно скажу, к этой минуте они не смогли сделать. Артиллерия и Воздушные силы поразили все эти попытки.

Они там пробивались небольшими группами, как обычно. Прощупывали нашу оборону — 10, 20, 30 человек они бросали на наши рубежи. Но там держат наш ребята хорошо оборону и в эту минуту Клещиевку не взяли. Они находятся в окрестностях и продолжают попытки [штурма].

— Населенный пункт Красная гора — север Бахмута, по соседству с Соледаром, где так или иначе имели незначительный успех россияне за последнее время. Как ситуация влияет непосредственно на защитников Бахмута?

— Красную гору они тоже пытаются взять, потому что это для них хоть какая-то стратегическая высота. Но наши силы обороны сейчас заняли более выгодные позиции, по которым контролируют весь плацдарм наступления. Эта вся оборона называется бахмутской дугой. Потому что она идет по дуге и по всей этой протяженности дуги идут наиболее активные боевые действия.

Столкновения переросли в непрерывные атаки врага. Вал за валом — они наступают, но и Красную гору, и Клещиевку в этот момент им не удалось взять под контроль.

Поэтому все заявления преждевременны. Если это произойдет (а, возможно, и не произойдет), тогда мы можем констатировать о каких-то успехах. Но этого нет. И пока мы занимаем более выгодные позиции в этом противостоянии: и по Красной горе, и по Клещиевке.

— Если россиянам удастся этим валом живой силы добиться успеха и к югу, и к северу от Бахмута, то произойдет оперативное окружение. Вы сказали, что такой вариант возможен. А что это значит?

— Значит, окружен не будет Бахмут, просто будет немного усложнено снабжение, возможно.

Но я вам скажу, что у нас было достаточно времени. Все квадраты и позиции взяты под контроль нашей артиллерией и командованием. Все их шаги мы уже контролируем. Поэтому они упустили, можно сказать, момент, когда это можно было сделать.

Они Соледар не могут взять практически. То, что они где-то зашли и бежали от дома к дому… Вы же видите, как Мадьяр показывает, как их поражают. И они уже психологически попали в ловушку.

И там, и на бахмутском направлении они попали в ловушку. Потому что поддержки как таковой они не имеют. Почему-то не работает их ствольная артиллерия, не работает, как раньше работала авиация. Они, можно сказать, немного сдали свои позиции, а мы наоборот добавили.

И наши «птицы» Мадьяра работают очень исправно. Он это комментирует с юмором и поднимает всем настроение. Это человек с большой буквы, я вам скажу. Молодец. Малые группы тех червяков, которые где-то там передвигаются, все их видят, и все их поражают очень четко.

Не верьте никаким псевдоблогерам, телеграм-каналам, которые появляются прямо в геометрической прогрессии. И всем нам украинцам пытаются насадить эту какую-то панику. Надо сохранять спокойствие.

Наше командование знает, что оно делает. Здесь командует достаточно профессиональный генерал, знающий свое дело по всему этому округу — Сырский. Я считаю, что у них нет шансов. Нам еще западные партнеры и снаряды поставляют изрядно, и все это делается. Просто нужно подождать и у них не будет шанса.

На сегодняшний день ситуация контролируемая и в Соледаре, и в самом Бахмуте. Они его в лоб пробуют штурмовать. Я вам скажу, что в лоб это глупость. Они в лоб пытаются атаковать крепость. Они бьются, бьются и у них шансов нет.

Ну заняли они сегодня одну посадку, на них навели «птицы» — и все вернулось снова на те позиции, на которых они были утром.

Переживать не следует, все делается четко, командование знает, что делает. В этом направлении мы контролируем ситуацию.

— Что с мотивацией у бойцов, наших защитников на этом направлении?

— У бойцов еще больше мотивации, чем была, возможно, когда-нибудь. Бойцы находятся здесь, силы обороны находятся здесь, и мы все видим своими глазами. И все это в наших сводках. Вы нам не мешайте, мы делаем свое дело.

А люди, которые панике поддались… На самом деле прошло несколько дней и нет такой паники. Все выровнялось. Не прорвали они Соледар, наш флаг развевается там, где показывает его Мадьяр. И мы контролируем их все перемещения.

У повара (Пригожина — Ред.) свое видение своих побед. Но у нас, у украинцев, свое видение наших побед. Оно у нас четкое.

Говорили, что погода будет на их стороне. Честно, был мороз — мы еще лучше себя чувствовали. Сейчас оттепель по всей стране и отовсюду. У них вообще трудности какие-то в продвижении, а мы наоборот заняли свои позиции, у нас хорошо ребята все окопаны, обеспечены всем. И форма нормальная зимняя, и берцы всем выдали, и комплекты белья. Все у нас хорошо.

Хочу всех успокоить: в этом направлении мы абсолютно держим строй и никакой паники не должно быть.

— Под Бахмутом — 7 градусов тепла. Уже нет морозов, уже не так все не удобно и не комфортно. Каков быт сейчас наших бойцов в этой точке?

— Быт у всех бойцов очень хорошо оборудован. Во-первых, обустроены все блиндажи ребят, находящихся на самой линии. Подвоз боеприпасов, логистика — все находится в контролируемом порядке. За этим следят командиры.

Некоторые проблемы, возможно, были, вы знаете. Но все эти проблемы решаются по мере их поступления, поэтому проблем нет ни с боеприпасами, ни с поставкой пищи. Все у наших бойцов здесь наладилось.

И ротация нормальная, и ребятам дают отдохнуть.

Мы вышли на победный ритм ведения наших боевых действий. У бойцов все хорошо и оружие работает исправно. Я вам честно скажу, если бы этого не было, то уж, я думаю, фронт был бы далеко дальше.

А, может, со временем, когда будет хорошая помощь, мы пойдем в наступление. Это не за горами — уже весна и мы пойдем в наступление. Все, как говорили наши руководители. Вы еще увидите, как мы пойдем в наступление и выдавим их. У них уже нет сил.

— Была информация о том, что 29 тысяч зэков, воевавших в составе Вагнера, были уничтожены во время наступления на Соледар, Бахмут. Начали появляться сообщения, что россияне все больше испытывают дефицит. Идут разговоры о приближающейся огромной мобилизации в России. Действительно ли заметно, что у россиян уменьшаются запасы живой силы?

— Давайте будем откровенно: у россиян уменьшаются запасы живой силы, но они их регулярно подвозят. Каждая новая партия «чмобиков» или регулярных, зеков еще меньше [подготовлена] или они вообще не понимают военное дело. Совершенно зеленые, не обученные, и с экипировкой [проблемы у них]. Я вам честно скажу, они более похожи на войска каких-то пленных. То есть они потенциальные пленники или потенциальные убитые.

Сначала еще были более или менее обстрелянные войска, но сейчас, благодаря их активности на Клещиевке, на Красной горе, на бахмутском направлении, в самом Соледаре — мы их смогли утилизировать, всю ту ударную силу.

Это как жест доброй воли, они любят это делать: бросают совсем не подготовленных бойцов. Поэтому это все цифры — не больше.

— А чем отличаются те старые зеки, от тех новых, которых сейчас привозят?

— Те предыдущие (можно сказать с юмором) при ходьбе хотя бы пригибались, а эти даже не пригибаются. Они идут в полный рост. Вы понимаете, это какой-то абсурд. Мы такого уже давно не видели. Разве что в кино: раньше фильмы советские были, когда шеренгами шли со штыками наперевес. То же мы наблюдаем.

Они бегут только с автоматами. Да, они стреляют в разные стороны, от них есть вред, но наши бойцы заняли такие выгодные позиции, пристрелянные, и они попадают прямо в такие засады. Они отличаются тем, что нет никакой организованности вообще. Я не знаю, кто у них там командиры сейчас, потому что командиров мы утилизируем. И потому просто они пробуют взять нас массовостью. Массовые мероприятия — мы это так называем — начинаются у них и заканчиваются.

— Говорят, что перестали сдаваться в плен россияне. Соответствует ли это действительности, или они просто не доходят до плена?

— Они практически не доходят до плена, потому что у них поменялась тактика. Раньше те хоть до плена доползали, а эти даже не доползают, потому что они идут в полный рост, и они попадают под наши огневые поражения.

Действительно очень редко, но попадают в плен. Есть случаи. Они сами не понимают, что они здесь делают.

— Мы вспоминаем эти публичные высказывания бойцов Вагнера в адрес начальника генерального штаба российской армии Герасимова. Они трехэтажным матом его крыли за то, что нам не хватает артиллерии и снарядов. После этого Герасимова назначают уже командующим российскими войсками в Украине. Изменилось ли что-то после того с поставкой, или наоборот идет еще большее отграничение от тех «вагнеровцев», воюющих на этом направлении?

— Я вам скажу, что изменилось. Да, наступил повар на грабли. Он поругался очень серьезно с командованием регулярных, так сказать, войск РФ. И ему в значительной степени обрезали поддержку. Да, она есть, да, они пользуются ею. Еще у них есть танки, есть у них минометные расчеты мобильные, АГС — это работает. Но того вала огня, который был раньше, нет. Вы помните, сколько они производили снарядов и сколько было разрушений? Уже нет.

Возможно, они хотят таким образом собрать какой-то наступательный кулак на позже. Этого я вам сказать не могу.

Продолжают они обстрелы, продолжают работать их РСЗО, но это уже далеко не то, как было раньше. Но мы не расслабляемся. Это не значит, что у них этого нет, или они этого не могут делать. Возможно, это такая тактика: они хотят таким образом указать место самому Пригожину. Потому что он там заигрался немного в политику и свою значимость.

У них внутри идет очень серьезная политическая борьба, и нам это на руку. На данный момент — на руку. И это сыграло очень хорошо в плюс по Соледару: они не смогли прорвать Соледар, и мы там удержали наши позиции. Это очень большой нам плюс.

Мы сыграли на хладнокровии, как гроссмейстеры: выдержали паузу, подтянулись и ударили. И дальше продолжаем их поражать.

Мы держим линию обороны и все под контролем в данный момент.