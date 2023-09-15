Бои не утихают. Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки — Генштаб

15 сентября, 20:14
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Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинский военнослужащий (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области. Бои на этом направлении продолжаются.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 15 сентября.

Там также уточнили, что украинские военнослужащие продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении.

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«По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области», — говорится в сообщении.

Других подробностей в Генштабе не раскрыли.

Ранее 15 сентября военнослужащие белорусского полка имени Кастуся Калиновского сообщили о деоккупации села Клещиевка Бахмутского района, однако позже удалили это сообщение и заявили, что бои еще продолжаются.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Генштаб ВСУ Клещиевка

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