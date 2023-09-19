«Задачу максимум выполнили в первый же штурм». Как пограничники помогли освободить Клещиевку — видео боев 19 сентября, 13:30 Бойцы Стального кордона участвовали в освобождении Клещевки (Фото:Скриншот видео ГПСУ)

Группа бойцов штурмовой бригады Сталевий кордон участвовала в освобождении села Клещиевка Донецкой области от российских оккупантов. Пограничник с позывным Черкес раскрыл детали.

Видео с кадрами боев опубликовала Госпогранслужба Украины.

По словам Черкеса, бойцы вступили в подчинение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Они ознакомились с местностью, доложили информацию личному составу и младшим командирам.

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Самой главной задачей был штурм занятой посадки. Для этого сформировали группы, провели тренировку и начали выполнять задачи.

«Мы подготовили, выбрали людей, специфику, вооружение — все продумали. Были задачи минимум и максимум. Мы в первый же штурм выполнили задачу максимум — заняли половину посадки. Штурмовали, зачистили вражеские окопы, норы. Уничтожили врага, заняли оборону, подождали, пока подтянутся группы закрепления дружественных подразделений — и передали им позиции», — рассказал пограничник.

17 сентября Силы обороны Украины освободили Клищеевку на Бахмутском направлении. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Ильи Евлаша, контроль над селом позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения временно оккупированных территорий востока Украины.