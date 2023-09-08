ВСУ контролируют большую часть Клещиевки под Бахмутом — заместитель командира 3-й ОШБр 8 сентября, 12:47 Бойцы 3-й ОШБр под Бахмутом, 7 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Силы обороны Украины по состоянию на пятницу, 8 сентября, взяли под контроль больше половины села Клещиевка Донецкой области, которое на юге от Бахмута.

Об этом заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил в эфире Радио Свобода.

По его словам, по всей линии населенных пунктов Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка российские оккупанты ежедневно несут потери в личном составе и вынуждены отступать. Они создают новые позиции, на которых пытаются закрепиться, а три села за последние месяцы боев превратились на сплошные руины.

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«Осталось небольшое количество, там, наверное, полторы улицы, которые еще частично пытается контролировать враг, но ему это очень плохо удается. На этом направлении мы создали такие условия для российских сил, что за последнее время они не имеют возможности пользоваться своей техникой», — заявил Жорин.

Он рассказал, что ВСУ уничтожили здесь почти всю технику россиян — танки, боевые машины пехоты, боевые машины десанта — а ту, что остается они не выгоняют или используют только в качестве «такси» или логистических средств ночью.



В то же время серьезной проблемой для украинских войск под Бахмутом Жорин назвал атаки с воздуха — это российские беспилотники, авиация, управляемые авиабомбы, а также системы радиоэлектронной борьбы.

«Однако когда пехота сталкивается в ближнем бою, российские силы этого боя не выдерживают и вынуждены отступать», — добавил замкомандира.

По данным Генштаба, Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута. Также они продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Генерал Александр Сырский заявил, что главная задача — не допустить потери рубежей и позиций, которые занимают украинские бойцы на Купянском и Лиманском направлениях.