Истощение критических сил РФ на двух фронтах. ISW увидел признаки небоеспособности бригад и подразделений России под Бахмутом и на юге Украины 19 сентября, 09:23 Украинские военные выносят тело убитого российского оккупанта в Донецкой области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak/File Photo)

Освобождение Андреевки и Клещивки не только дало ВСУ возможность контролировать трассу Бахмут-Горловка, но и, похоже, вывело из боевых действий по крайней мере три российские бригады — на фоне параллельного истощения критически важных для РФ сил в Запорожской области.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 18 сентября.

Эксперты ISW детально анализируют последствия освобождения Андреевки и Клещиевки украинскими войсками. Обобщая данные, озвученные командующим Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским и другими представителями командования ВСУ, аналитики констатируют, что этот прорыв Украины мог сделать непригодными к бою сразу три российских бригады. Они также отмечают, что трасса Т0513 Бахмут-Горловка, вероятно, является именно той дорогой, которую имел в виду представитель Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, когда заявил, что освобождение Клещиевки позволит украинским вооруженным силам контролировать линии коммуникаций, обеспечивающие снабжение группировки оккупационных войск в районе Бахмута. Очевидно, теперь ВСУ имеют возможность установить огневой контроль над трассой Т0513, поэтому российским войскам будет трудно пополнять свой боевой состав и защищаться от любых дальнейших наступательных действий Украины к югу от Бахмута, констатируют в ISW. Пока нет прямых признаков того, что освобождение Клещиевки и Андреевки предвещает более высокий темп украинского продвижения к югу от Бахмута, а российские оборонительные позиции западнее трассы Бахмут-Горловка, вероятно, будут продолжать создавать вызовы для украинских сил в этом районе, считают аналитики.

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Инфографика: ISW

Оккупанты так долго и упорно пытались удержать Андреевку и Клещиевку, что освобождение этих сел может указывать на серьезную деградацию российских подразделений, которые их защищали, считают в ISW. В частности речь идет о вероятном уничтожении боеспособности подразделений 72-й мотострелковой бригады (3-го армейского корпуса РФ), 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ. Недавно коллаборационист и бывший офицер СБУ Александр Ходаковский, командир российского батальона Восток, действительно сообщал о гибели командира 31-й бригады ВДВ. Теперь, прогнозируют в ISW, российское командование может быть вынуждено перебросить на юг от Бахмута подразделения других относительно «элитных» формирований для поддержки критически важных элементов российской обороны. Если такие существенные тактические передислокации (например, других элементов ВДВ) в район Бахмута состоятся, это еще раз подтвердит значительные потери России в ходе новых прорывов ВСУ на этом участке фронта.

Аналитики Института изучения войны также отмечают одновременные признаки серьезной деградации тех подразделений России, которые действуют на западе Запорожской области, где ВСУ постепенно продвигаются вперед. В частности, речь идет о подразделениях 71-го, 70-го и 291-го мотострелковых полков российской 42-й мотострелковой дивизии (58-я общевойсковая армия РФ, Южный военный округ), которые воевали в основном без ротаций. За последнее время аналитики ISW почти не находят свидетельств об участии этих формирований в боях в Запорожской области. По мнению экспертов, это свидетельствует, что нанесенные им потери с начала контрнаступления ВСУ фактически сделали их непригодными к боевым действиям. В частности известно, что подразделения 70-го мотострелкового полка временно отошли в тыл во время украинского прорыва на юге и вернулись на передовые позиции только в начале сентября. Очевидно, наступление украинцев настолько истощило силы этого полка, что российское командование было вынуждено дать ему время на восстановление в тылу — и это одна из очень немногих ротаций оккупационных войск, которые ISW зафиксировал на этом секторе фронта. Аналогично подразделения 810-й отдельной бригады морской пехоты (Черноморский флот РФ), которые также удерживали передовые позиции на первой оборонительной линии РФ на предыдущих этапах контрнаступления, теперь, похоже, отведены назад и развернуты дальше за следующим слоем российской обороны. В частности сообщается, что подразделения российской 810-й бригады вступили в ближний бой в районе Работино (10 км к югу от Орехова) и, вероятно, удерживают некоторые позиции вблизи южных окраин Работино, по данным российских «военкоров».

Инфографика: ISW

Кроме того, контрнаступательные операции ВСУ могли привести к особенно сильной деградации тех российских подразделений, которые являются критически важными для ее системы «эластичной обороны» на западе Запорожской области . В частности ISW отмечает большие потери подразделений 22-й и 45-й отдельных бригад спецназа РФ в районе Работино. За последние недели в российских сообщениях с этого участка фронта в основном не упоминают эти бригады спецназа. Это может свидетельствовать о том, что им были нанесены потери и истощение до такой степени, когда это серьезно влияет на их способность продолжать участие в боях. В то же время возможно, что россияне воспользовались прибытием подразделений 76-й и 7-й дивизий ВДВ для проведения запоздалых ротаций своих истощенных фронтовых частей, считают аналитики ISW. И хотя они полагают, что пока слишком рано с высокой уверенностью оценивать, что первоначальные силы, которые держали оборону россиян в этом секторе, больше непригодны к боевым действиям, «однако имеющиеся сейчас данные указывают на это», подтверждают эксперты Института.