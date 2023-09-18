Важнее километров. Чего на самом деле достигли ВСУ за неделю, освободив два села под Бахмутом и продвинувшись на юге 18 сентября, 14:02 Сюжет Флаг Украины в освобожденной Андреевке, Донецкая область (Фото:3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ)

В течение предыдущей недели Вооруженные силы Украины освободили Андреевку и Клещиевку — два села на Бахмутском направлении, тогда как на юге Украины Силы обороны за неделю освободили еще 5,2 кв. км территории.

NV обобщает значение новых достижений ВСУ в контрнаступательных операциях в течение последней недели.



Бахмутское направление: что дает освобождение Клещиевки и Авдеевки

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17 сентября стало известно об освобождении села Клещиевка, давление на которое украинские силы оказывали несколько месяцев. Флаг Украины в Клещиевке был поднят благодаря усилиям 5-й отдельной штурмовой бригады, 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ и Объединенной штурмовой бригады Лють Национальной полиции Украины.

А двумя днями ранее, 15 сентября, Генштаб ВСУ подтвердил освобождение Андреевки — соседнего села, откуда оккупантов вытеснили в частности силы 3-й отдельной штурмовой бригады.

«Выполнение задач на Бахмутском направлении продолжается, армия движется вперед», — заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский, отметив "прекрасную работу" украинских военных после освобождения Андреевки и показав кадры их усилий. А Владимир Зеленский назвал эти достижения «весомым и очень нужным Украине результатом на Бахмутском направлении».

Андреевка и Клещеевка расположены к югу от Бахмута и являются важными точками, учитывая гипотетические перспективы окружения оккупантов в городе. «Андреевка, как и любые населенные пункты вокруг Бахмута, которые будут взяты, позволяют завершить операцию по окружению Бахмута или вытеснению врага», — пояснял еще в июне 2023 года спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Сейчас, по данным командования ВСУ, Россия сконцентрировала на Бахмутском направлении 52 тыс. военных, а всего на восток Украины стянули около 150 тыс. оккупантов.



Освобождение двух населенных пунктов южнее Бахмута проходило в два этапа, рассказал Радио Свобода Родион Кудряшов, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. По его словам, сначала ВСУ подготовили плацдарм на берегу канала Северский Донец — Донбасс, что и позволило действовать в направлении Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. А в течение последнего месяца украинские военные проводили ежедневные штурмы, рейды и закреплялись на отдельных участках и высотах, пока не сделали это в самой Андреевке, а затем и в Клещиевке.

«Все эти мероприятия, к сожалению, сопровождались большими потерями непосредственно для Третьей штурмовой бригады не только среди техники или средств поражения, но и, к большому сожалению, среди личного состава. Поэтому мы должны понимать, какой ценой эти уже оперативные большие успехи для Украины, непосредственно для нас, для украинцев, даются. Ценой жизни наших пехотинцев и солдат», — добавил Кудряшов.

Кадры из обоих поселков свидетельствуют о том, что месяцы жестоких боев и предыдущего захвата этих населенных пунктов Россией превратили их в руины. К тому же, как подтверждают в Генштабе ВСУ, россияне пытаются вернуть эти позиции, подвергая Андреевку и Клещиевку постоянным атакам.

Однако и в ВСУ, и в кругу международных аналитиков уже отмечают знаковость новых успехов Украины на Бахмутском направлении. Вот самые важные из таких оценок.

Было уничтожено значительное количество личного состава российской 72-й отдельной мотострелковой бригады вместе с ее руководством. «На сегодня, по моей скромной информации, 72-я бригада вооруженных сил Российской Федерации не существует на планете Земля», — подтвердил Родион Кудряшов после освобождения Андреевки. Именно этой бригаде были нанесены значительные потери еще во время майских боев за Бахмут. Теперь же ВСУ фактически разгромили ее. «Российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала: начальника бригадной разведки врага; трех комбатов; почти всю пехоту 72-й бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники», — официально сообщили в 3-й штурмовой бригаде ВСУ.

Открыт путь «к прорыву на правом фланге от Бахмута и к успеху всего дальнейшего наступления» ВСУ на этом направлении — именно так оценили роль освобождения и удержания Андреевки оценили в 3-й штурмовой бригаде. Дальнейшее освобождение Клещиевки уже через два дня показало, что такой прорыв расширяется.

При условии аналогичных успехов к северу от Бахмута растут возможности для окружения оккупантов в городе. «Они (оккупанты — ред.) понимают, что продвижение наших [войск] на юге от Бахмута и, возможно, на севере (в перспективе) сделает невозможным вообще их пребывание в Бахмуте», — напомнил в интервью NV после освобождения Андреевки Роман Костенко, секретарь Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. По его словам, в частности Андреевка находится на высоте, что позволит ВСУ контролировать некоторые части Бахмута и некоторые дороги «для того, чтобы можно было в дальнейшем проводить активные действия, вести более эффективную контрбатарейную борьбу, развивать дальнейший успех».

Вопреки западной критике, доказана стратегическая важность обороны Бахмута и текущего контрнаступления ВСУ в этом районе — в частности оно продолжает сковывать и истощать самые мобильные резервы России. На это в специальном большом обзоре от 17 сентября указывают аналитики Института изучения войны, комментируя наступательные усилия Украины в районе Бахмута. Вот самые важные из их выводов:

Оборонительные и контрнаступательные операции Украины в районе Бахмута еще с лета 2022 года являются оперативно обоснованной мерой, сковавшей большое количество российских подразделений, которые иначе могли бы усилить российскую оборону на юге Украины. «Украинцы воспользовались „зацикленностью“ России на несущественном в оперативном плане Бахмуте, чтобы туда были привлечены самые качественные мобильные российские резервы», — свидетельствуют эксперты ISW.

Решение командования ВСУ начать контрнаступление под Бахмутом в начале июня 2023 года — как только оттуда ушли силы ЧВК Вагнера и фактически одновременно с контрнаступлением на юге — заставило россиян удерживать на Бахмутском направлении уже дислоцированные там силы ВДВ, а затем развернуть в районе Бахмута и дополнительные подкрепления своих воздушно-десантных войск.

Именно подразделения ВДВ являются самой мобильной боевой силой России, однако сейчас в боях на Бахмутском направлении уже задействованы подразделения двух из четырех дивизий ВДВ и трех из четырех отдельных бригад ВДВ РФ, что является « значительным достижением» Украины.

значительным достижением» Украины. Таким образом, активность ВСУ под Бахмутом — вплоть до новых продвижений и освобождения Андреевки и Клещиевки — истощила эти элементы ВДВ, сделала невозможным их перегруппировку и переоснащение, а также не позволила российскому командованию использовать силы ВДВ для формирования высокомобильного оперативного резерва, чтобы перебросить его на южный фронт в Украине.

Бахмутское контрнаступление Украины повысило шансы ВСУ достичь оперативных успехов на южной линии фронта в Запорожской области, не допустив создания там резерва ВДВ. Концентрация любой значительной части подразделений ВДВ в районе Работино, вероятно, сделала бы невозможным украинский прорыв южных линий обороны, считают в ISW.

не допустив создания там резерва ВДВ. Концентрация любой значительной части подразделений ВДВ в районе Работино, вероятно, сделала бы невозможным украинский прорыв южных линий обороны, считают в ISW. Развертывание украинских контрнаступательных усилий от Бахмута до Запорожской области является более эффективным и продуманным применением возможностей ВСУ, чем гипотетическая концентрация усилий Украины только на южном фронте, предполагают аналитики ISW. По их мнению, в таком случае ВСУ все равно бы не смогли достичь быстрого продвижения — в частности из-за отсутствия оборудования для разминирования и сложности проведения наступательных операций под огнем российских атак, в частности с воздуха. Зато передислокация Россией всех или большинства элементов ВДВ для обороны на юге Украины принесла бы России гораздо больше пользы и могла бы остановить продвижение ВСУ в Запорожской области.

Недавняя вероятная передислокация подразделений одной из бригад ВДВ из-под Бахмута на юг Украины свидетельствует о том, насколько отчаянно россияне стремятся компенсировать недостаток той боевой силы, которую Украина « сковала» вокруг Бахмута.

Запорожское направление: еще 5 кв.км и новые риски для оккупантов в Токмаке

По данным Минобороны Украины, за последнюю неделю Силы обороны Украины освободили на южном направлении контрнаступления еще 5,2 кв.км территории. С начала контрнаступления эта цифра достигла в целом 261,7 кв. км. Тяжелые бои сейчас идут вдоль линии Работино — Вербовое, в частности в направлении Новопрокоповки (к югу от Работино). 16 сентября Анна Маляр подтверждала, что ВСУ имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки, а 18 сентября сообщалось об «успехе в районе южнее и восточнее Работино». «Наши [силы] сейчас там закрепляются на достигнутых рубежах», — уточнила Маляр в понедельник.

И хотя в течение предыдущей недели новых освобожденных населенных пунктов на юге не добавилось, многие аналитики в своих обзорах признают, что эффективность усилий ВСУ в этом контрнаступлении измеряется не только километрами.

«Ошибочно оценивать контрнаступление Украины лишь с точки зрения территории, освобожденной от российской оккупации. На этом этапе кампании более подходящим мерилом была бы оценка количества уничтоженных российских войск и техники. Такой подход создает значительно более перспективную картину с украинской точки зрения», — пишет в своем новом обзоре для Atlantic Council Деннис Солтис — канадский профессор сравнительной политологии и специалист по евразийскому региону.

В последнее время действительно появилось немало свидетельств того, насколько значимое давление оказывают ВСУ на оборону оккупантов на юге — в частности в направлении оккупированного Токмака, расположенного примерно в 20 км от нынешней линии фронта. Среди таких доказательств за последнюю неделю:

При этом украинские военные продолжают достигать продвижения в чрезвычайно тяжелых условиях. «Они ведут очень ожесточенные бои, — цитирует Wall Street Journal украинского военнослужащего с позывным Сивый из аэроразведывательного подразделения, действующего вблизи Вербового. — Каждый дом, каждый окоп — это полномасштабная битва с большим количеством потерь с обеих сторон».

В своей обзорной статье от 17 сентября о перспективах украинского наступления — в частности до ухудшения погоды осенью 2023 года — WSJ констатирует важность каждого шага на пути продвижения ВСУ на юг: «Даже если украинские силы не смогут пробиться к Азовскому морю, расположенному примерно в 88 км к югу от нынешней линии фронта, даже продвижение 8−16 км могло бы поставить жизненно важные линии снабжения России в зону ударов украинской артиллерии», — пишет издание, напоминая, что в последние дни Вооруженным силам Украины таки удалось «еще больше расширить выступ» возле Работино и, «похоже, нацелиться на прорыв через сельскохозяйственные поля между двух поселков к юго-востоку от Работино [Новопрокоповка и Вербовое]».

Военный обозреватель Денис Попович в новом интервью на Radio NV подтвердил, что хотя выйти на побережье Азовского моря украинским силам до холодов было бы «очень желательно», но минимумом действительно могло бы стать установление огневого контроля на этими территориями. «Если посмотреть на карту, то на карте видно, что как раз вдоль побережья Азовского моря проходит Приморская трасса, которая является основной дорожной артерией этого т.н. сухопутного коридора для прохождения автомобилей. Она идет из Мариуполя мимо Бердянска, далее на Приморск, далее на Мелитополь и уже на Крым», — напомнил эксперт.

Сейчас же ВСУ ведут бои возле Новопрокоповки, что примерно в 20 км от Токмака и соединена с ним автотрассой. Токмак же важен тем, что через него проходит железная дорога, в частности железнодорожное сообщение как с югом Украины, так и с Волновахой. «Понимаем, где Волноваха и какая связь с Донецкой агломерацией и РФ», — напомнил Попович важность перерезания этого пути для ВСУ.