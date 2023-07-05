«Все по плану Залужного и Сырского». Пригожин для армии и руководства РФ в Бахмуте создал капкан — Свитан об освобождении Клещеевки 5 июля, 16:10 NV Премиум Украинские военные вблизи Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российские соцсети 5 июля начали тиражировать сообщения, что оккупационные войска покидают Клещеевку — село, которое находится под Бахмутом в Донецкой области.

Что это значит для Украины и как дальше может действовать агрессор, в эфире Radio NV рассказал военный летчик в отставке Роман Свитан.

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса ВСУ

Клещеевка сама по себе — это просто точка на карте, если смотреть на карту боевых действий. Важнее то, что украинские войска заняли господствующие высоты под Клещеевкой. Сама Клещеевка находится в низинке, а вот высоты, которые рядом с ней, заняты.

А заняв господствующие высоты в том районе, мы контролируем и Клещеевку в том числе, потому россиянам там просто невозможно находиться, они отошли.

Естественно, наши войска выполняют сейчас тактические задачи по зачистке территории. А после того, как территория будет зачищена (не вокруг Клещеевки, а вокруг господствующей высоты, она чуть южнее), туда уже будет подтянута наша артиллерия и она уже начнет контролировать с этой господствующей высоты по югу сам Бахмут, как минимум до реки Бахмутки.

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И по северу сейчас такое же самое действие проходит в районе Берховки. Такой же населенный пункт, также расположен в низине, но рядом с ним находятся господствующие высоты. Это будет уже третья господствующая над Бахмутом.