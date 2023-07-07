ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки, иду тяжелые бои — Генштаб 7 июля, 09:57 ВСУ продолжают контрнаступление на трех направлениях, под Бахмутом идут бои (Фото:Sofiia Gatilova/Reuters)

Силы обороны Украины имеют частичный успех в районе Клещеевки на Бахмутском направлении, там идут тяжелые бои.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона.

По его словам, севернее и южнее Бахмута украинские военные оказывают давление на войска РФ и выбивают притивника из ранее захваченных рубежей.

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«В районе Клещеевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах. Здесь продолжаются тяжелые бои», — добавил Ковалев.

Спикер Генштаба отметил, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бахмутском и Бердянском направлениях.

Здесь они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника.

Осуществляются также меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты оказывают сопротивление и активно используют резервы.

ВСУ также продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Российские соцсети 5 июля начали тиражировать сообщения, что оккупационные войска покидают Клещеевку.

4 июля замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны имеют продвижение на южном фланге Бахмута. Однако на северном фланге продолжаются жестокие бои.

Представитель Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявил, что на Бахмутском направлении Россия активно применяет химическое оружие против украинских военных.