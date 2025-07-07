Удерживал в подвале более 360 жителей Ягодного. Российского офицера Клёна приговорили к 12 годам заключения

7 июля, 20:11
Российский военный Семен Соловов (Клён) (Фото: Суспільне / скриншот из видео / YouTube)

В понедельник, 7 июля, Черниговский районный суд вынес приговор российскому военнослужащему 228-го мотострелкового полка РФ Семену Соловову с позывным Клён. Его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Российского офицера признали виновным по статье 438 УК (военные преступления).

Суд признал, что Клён в 2022 году угрожал убийством жителям села Ягодное Черниговской области, а также отдал приказ на жестокое обращение с гражданским населением: на пытки, вызывая моральные и физические страдания, заключение потерпевших, а также на удержание в одном месте жителей села, чтобы использовать их как «живой щит» для командного пункта вооруженных сил РФ, говорится в приговоре.

В материале сказано, что СБУ объявила о подозрении Клёну 21 февраля 2024 года. В мае того же года его начали судить. Как пишет Суспільне, дело против него имеет более десяти томов.

В начале марта 2022 года в оккупированном Ягодном российские военные захватили и удерживали в подвале школы в нечеловеческих условиях почти 370 человек, используя их как «живой щит» — оккупанты прикрывали свой командный пункт от возможного наступления защитников Украины. Десять человек погибли в результате нечеловеческого обращения.

В апреле Черниговская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении 15 российских оккупантов, которые удерживали жителей Ягодного в подвале в нечеловеческих условиях.

В июле 2022 года журналисты Суспільного начали расследовать российское военное преступление в Ягодном. В октябре они опубликовали документальный фильм-расследование Дневник выжившей, в котором сообщалось, что ответственность за издевательства над жителями Ягодного, которых удерживали в подвале школы, несет российский 228-й полк. Тогда журналисты не смогли установить личность Клёна.

Позже жители Ягодного узнали Клёна на записи с концерта прокремлевской российской певицы, пропагандистки Юлии Чичериной. Журналисты использовали программы искусственного интеллекта, работали под легендой и общались с российскими оккупантами, что позволило установить имя Клёна. Информацию о нем передали СБУ.

В то время в 2023 году он находился под Кременной Луганской области со своим подразделением.

Редактор: Екатерина Шпак

Теги:   Черниговская область Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины Суд UA: Суспільне

