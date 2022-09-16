Руки связаны за спиной. В Изюме нашли братскую могилу украинских военных — омбудсмен 16 сентября, 18:07 Кресты с номерами на месте массового захоронения в Изюме, 16 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в пятницу, 16 сентября, сообщил, что в Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение украинских военнослужащих.

Во время брифинга Лубинец сказал, что есть свидетельства того, что военных перед убийством пытали: их руки связаны за спиной веревками. Также в месте массового захоронения есть семьи: омбудсмен рассказал о похороненных рядом муже с женой (1988 и 1991 годов рождения), их дочери 2016 года рождения и их родителях, которые, по словам местных жителей, погибли в результате российского авиаудара.



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По словам Лубинца, в Харьковской области погибли более тысячи мирных жителей. На месте массового захоронения в Изюме начали активно работать правоохранители.



15 сентября уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что на территории лесополосы в Изюме нашли массовые захоронения, на большинстве могил — самодельные кресты и номера. Уполномоченный предположил, что большинство похороненных погибли во время российских артиллерийских обстрелов.



В комментарии Радио Свобода уполномоченный говорил, что в одной из могил, на которой была надпись «ВСУ 17 человек», похоронены 20−25 человек.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на территории массового захоронения нашли примерно 445 могил.



Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник ранее говорил, что за время российской оккупации в Изюме Харьковской области погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей, там разрушено более 80% инфраструктуры.



10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузик сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма.



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