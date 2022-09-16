Количество погибших в Изюме может в разы превышать число жертв в Буче — омбудсмен 16 сентября, 16:44 Место массового захоронения в Изюме, 15 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Khomenko)

Количество погибших в Изюме Харьковской области может превышать количество погибших в Буче, заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. В ведомстве заявили, что в Изюме началась эксгумация тел из мест массового захоронения. Одно из таких мест, по словам Котенко, нашли по видео, выложенному российскими оккупантами.



Видео дня

«Сейчас мы работаем над эксгумацией тел военнослужащих. Затем тела будут переданы экспертам для дальнейшей идентификации личностей погибших. К сожалению, это только начало нашей работы здесь, сколько локаций еще будет найдено на деоккупированных территориях, пока не известно, но суровая реальность указывает на то, что количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию», — сказал уполномоченный.



Глава Нацполиции Игорь Клименко во время брифинга сообщил, что на освобожденной от российских оккупантов территории в Харьковской области за неделю нашли около 50 тел гражданских (без учета массовых захоронений).

"…На территории массового захоронения наших граждан [в районе Изюма] примерно 445 захоронений. Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю… Тела были зарыты там еще с марта, нужно будет эксгумировать и идентифицировать каждое тело", — добавил Клименко.

По словам главы Нацполиции, захоронения расположены рядом с местным кладбищем, неподалеку от которого находились позиции российских оккупантов. Местные жители сообщили, что россияне занимались вандализмом и расстреливали памятники на кладбище.

15 сентября уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что на территории лесополосы в Изюме нашли массовые захоронения, на большинстве могил — самодельные кресты и номера. Уполномоченный предположил, что большинство похороненных погибли во время российских артиллерийских обстрелов.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что в месте массового захоронения в Изюме обнаружили около 440 могил. Все тела эксгумируют и отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник ранее говорил, что за время российской оккупации в Изюме Харьковской области погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей, там разрушено более 80% инфраструктуры.

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузик сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма.

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