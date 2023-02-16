Митрополит Гудзяк: В современном обществе люди боятся смерти, а украинцы смотрят ей в глаза, и поэтому живут по-другому 16 февраля, 20:57 Гудзяк: Борьба Украины — очень важный сигнал для Китая, что напасть на Тайвань будет не так просто (Фото:Kyiv Jewish Forum)

Украина сейчас является эпицентром глобальных изменений, которые сформируют представление об основополагающих понятиях жизни и смерти на весь XXI век. Такое мнение высказал во время Kyiv Jewish Forum президент Украинского католического университета, митрополит Филадельфийской архиепархии УГКЦ в США Борис Гудзяк.



По словам владыки, в Украине происходят события, которые заставляют людей задавать ключевые вопросы и отвечать на них.

"Что такое жизнь? Что такое человек? Ради чего следует жить и ради чего следует умереть? И в то время, когда в современном обществе люди не знают, как относиться к смерти, они ее боятся, украинцы смотрят смерти в глаза, и, мне кажется, поэтому живут по-другому. Думаю, что это будет вклад в новый синтез на вест ХХІ век», — убежден Гудзяк.

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Он подчеркнул, что Украина сейчас стимулирует многих людей пересмотреть, что вообще значит быть человеком, и заставляет возвращаться к языку ценностей.

Владыка также считает, что от нынешней войны, в которой Россия напала на Украину, зависит будущее демократии по всему миру. Если победит Украина, это будет свидетельством того, что агрессия является проигрышной стратегией.

«Это (победа Украины — ред.) будет сильный голос для остальных автократов и агрессоров в мире. Я считаю, что борьба Украины — очень важный сигнал для Китая, что напасть на Тайвань будет не так просто. Я считаю, что тот факт, что Украина противостояла ядерному государству, является фактором ядерного сдерживания. Большинство людей думали, что ядерное государство и его армия завоюют Украину в считанные дни или недели. Но ситуация показывает, что наличие ядерного оружия не обязательно гарантирует доминирование», — сказал он.

Kyiv Jewish Forum 2023 приурочен к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Девиз форума, в котором принимают участие президент Израиля, члены Конгресса США, европейские и американские политики, ученые и бизнесмены, — Stand with Ukraine. Основной площадкой мероприятия в этом году стал Вашингтон.

Kyiv Jewish Forum был инициирован в 2019 году президентом Еврейской конфедерации Украины, вице-президентом Всемирного Еврейского Конгресса Борисом Ложкиным. Мероприятие стало ежегодным, в 2021 году его онлайн-аудитория выросла до миллиона человек.

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